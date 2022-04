Incómoda reacción de Natalia Oreiro cuando le preguntaron quién puede ser su sucesora entre Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra

En plena avant premiere de Iosi, el espía arrepentido, Natalia Oreiro fue sorprendida por el notero de LAM con una consulta sobre Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra, artistas que suelen ser comparadas con ella por algunas similitudes en sus carreras.

"Es muy de argentinos buscarles sucesores a las figuras que tenemos, ¿qué te pasa a vos cuando te pregunta quién puede ser la próxima Natalia Oreiro, con las Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra? ¿Quién te gusta de ella? ¿Quién podría ocupar tu lugar?", le consultó el cronista de Ángel de Brito.

Sorprendida, Oreiro reaccionó: "¡Me vuelvo loca! Yo a la única que conozco, porque trabajé con ella y la amo, es a Lali. La amo y me parece una genia. María y Tini me parecen buenísimas, como cantan. Las tres me parecen muy talentosas, no me hagas elegir"

Pese a no elegir con contundencia a ninguna de las artistas como su sucesora, Natalia destacó su "favoritismo" por Espósito: "Yo tengo un vínculo con Lali. De hecho, cantamos una canción juntas, con Sole (Pastorutti) también, que va a salir muy prontamente. Y bueno, el corazoncito te tira. Pero no se parecen en nada en mí".

NATALIA OREIRO OPINÓ DEL WANDA GATE

"¿Sos team Wanda o team China?", fue la otra consulta que le hizo el notero de LAM. Distanciándose de la polémica y sin querer meterse en la vida de las famosas, Oreiro contestó: “¡No me hagas decir eso! Yo banco a las mujeres. Y trabajé con la China, me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres, no creo que haya que estar de un lado o del otro".

"En ese sentido, me parece que está bueno dejar que las personas decidan lo que quieran ser sin que todo el mundo opine de eso. No está bueno andar opinando y metiéndose en la cama de los demás. Eso pienso yo", cerró Natalia Oreiro, contundente.