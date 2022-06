Incómoda reacción de Chanchi Estévez cuando le preguntaron si Sabrina Carballo lo dejó por Nico Cabré

El romance de Chanchi Estévez con Sabrina Carballo tuvo una continuidad, aunque nunca se concretó y todo quedó en una amistad-alianza en El Hotel de los Famosos. El exfutbolista visitó Socios del Espectáculo y le preguntaron por una fuerte versión que aseguraba que la actriz lo había dejado cuando salieron por Nicolás Cabré.

“Hace un rato dijiste que Sabrina te rompió el corazón y, de alguna forma, ella siente que vos hiciste lo mismo con ella adentro del juego. No sé si fue con ánimo de venganza”, introdujo la pregunta Mariana Brey en el ciclo. “Para nada. Cero”, afirmó, luego de un tenso dúplex que tuvo con su ex en vivo.

“¿Ella te dejó por Nico Cabré?”, lanzó la periodista. “No. No, no”, dijo, visiblemente incómodo. “¿Esa relación comenzó después?”, insistió ella. “No sé si salió. Preguntale a ella”, dijo el exjugador, enojado, mientras la panelista insistía en que esa relación entre los actores había existido.

CHANCHI ESTÉVEZ HABLÓ DE SI SABRINA CARBALLO LO DEJÓ POR NICOLÁS CABRÉ

“Quizás vos tenés conocimiento si ella te dejó por él porque eso fue público”, comentó Mariana, mientras él se mostraba molesto.

“¿Voy a decirle ‘che, por quién me dejaste?’”, deslizó, molesto, sin querer entrar en detalles.

Incluso, puso la veracidad del romance de su ex con el ex de la China Suárez y Laurita Fernández. “Te digo la verdad, me parece que está errado lo de que ella estuvo con Cabré. Me parece, pero es tema de ella”, concluyó.