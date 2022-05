Incómoda reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "A ella no la conozco"

Recién llegada de España, Camila Homs asistió a un evento de moda y reaccionó con incomodidad ante las consultas sobre su separación de Rodrigo de Paul y el flamante romance de su ex con Tini Stoessel.

Más sobre este tema Revelan una fuerte frase del entorno de Rodrigo de Paul y Camila Homs: "Dicen que él está perdidamente enamorado de Tini y Cami de él"

"¿Cómo estás viviendo la separación y los rumores?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo a Camila. Sincera, respondió: "Sigue siendo una situación delicada. Nada fácil. Pero en otras relaciones no me meto. No me corresponde meterme".

"La separación sigue siendo una situación delicada. Pero en otras relaciones no me meto. No me corresponde". G-plus

Filoso, el cronista de eltrece le puso en escena a Stoessel: "¿A Tini la conocías de antes? ¿No la conocés?". Con visible incomodidad, Camila Homs expresó: "No la conozco. No tengo nada para decir sobre ella. No la conozco".

"(A Tini) no la conozco. No tengo nada para decir sobre ella. No la conozco". G-plus

CAMILIA HOMS Y EL DISTANTE VÍNCULO CON RODRIGO DE PAUL

Luego de 11 años en pareja con Rodrigo de Paul y tener dos hijos juntos, Francesca y Bautista, Camila Homs dio detalles de su estado emocional tras la ruptura.

"En este momento yo estoy muy bien, contenida por mi familia, por mis hijos, que son mi sostén, y por mis amigas. Estoy pasando el momento lo mejor que puedo", dijo.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul salió al cruce de la versión de affaire con la China Suarez

Luego aseguró que, pese al distante vínculo con su ex, sus hijos están muy cerca y presentes en el día a día de su padre: "Los chicos disfrutaron un montón (en España). La pasaron súper lindo. Ellos no pierden el contacto con su padre. Es todo muy cordial".

Paula Varela agregó que Rodrigo de Paul, quien vive en Madrid, y Camila Homs, en la Argentina, acordó con su ex ver a sus hijos cada 40 días.