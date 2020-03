La incómoda pregunta en vivo de Ángel de Brito a Marina Calabró: "¿A quién querés más, a mí o a Rial?"

En junio de 2010, Marina Calabró comenzó a trabajar en América TV como panelista. Cuatro años después, se incorporó al panel estable de Intrusos, espacio que ocupó hasta agosto de 2018.

Buscando nuevos horizontes laborales, Marina se sumó a El Diario de Mariana, ciclo que a fines de diciembre llegó a su final y Calabró quedó temporalmente sin pantalla.

"Marina, ¿a quién querés más, a mí o a Rial?", le preguntó Ángel. Con una risa nerviosa, contestó: "Nosotros somos amigos, con Jorge trabajé y le tengo mucho cariño... Pero a vos, Ángel". G-plus

Con la presencia de Marina en el móvil de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito la felicitó por cerrar contrato con El Nueve y convertirse en la nueva conductora de Confrontados. Y ella aprovechó para agradecerle por los consejos profesionales que le brindó. "Estoy feliz, ansiosa. Tengo todo el tiempo este tema en la cabeza. Gracias por los consejos, De Brito. Me has dado muchos y muy buenos". Lo que no esperó Marina es una incómoda pregunta de Ángel en vivo. "Pero vos lo querés más a Rial. A ver, decime: ¿a quién querés más, a mí o a Rial?".

Con una risa nerviosa, la periodista respondió huidiza: "Nosotros somos amigos, con Jorge trabajé, le tengo mucho cariño y no vas a lograr que no lo quiera".

Disconforme con la tibia respuesta, Yanina Latorre la apuró: "Animate, decí 'a vos Ángel'. ¡Vas a ser conductora!". Fue entonces que Marina se la jugó y eligió: "A vos Ángel. Nosotros somos amigos".