El improvisado llanto de ficción de Cathy Fulop a pedido de Martitegui en MasterChef Celebrity 3

En medio de la adrenalina y el tiempo que corre en el reloj para que los participantes terminen sus platos en MasterChef Celebrity 3, Germán Martitegui se acercó a la cocina de Catherine Fulop, y además de ayudarla con su preparación, se sorprendió con su talento al pedirle que improvise una escena en vivo.

“Hacé una escena de telenovela. Llorá por algo”, fue la indicación del chef, que estaba acompañado de su colega, Pamela Villar. A lo que Fulop accedió con un acto dramático que superó sus expectativas.

“Yo quería hacer una crema chantilly y te lo juro que no me salió. No llegué a tiempo para que se me enfriara la masa”, atinó a decir la mamá de Oriana Sabatini, con lágrimas en los ojos. Y su performance le valió la aprobación del jurado: “Así de bien tenés que cocinar”, cerró, entre risas.

Más sobre este tema El forcejeo de Mica Viciconte y Catherine Fulop en MasterChef Celebrity: "Esa bandeja es mía"

LA REACCIÓN DE CATHY FULOP EN MASTERCHEF CUANDO LE PREGUNTARON SI QUIERE SER ABUELA

En medio de la adrenalina por deleitar a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Catherine Fulop fue contundente con su respuesta cuando Santiago del Moro le preguntó en MasterChef Celebrity 3 si quiere ser abuela.

“¿A tus hijas les hacías esto cuando eran chicas? ¿Te gustaría cocinarles esto a tus nietos?”, indagó el conductor del programa de Telefe, al ver a la participante y esposa de Ova Sabatini, preparar unas galletitas especiales.

“Me encantaría, estoy aprendiendo para eso. Necesito un alegrón en esta etapa de mi vida. ¡Eso va a ser un alegrón!”, cerró la mamá de Oriana –que está en pareja con Paulo Dybala- y Tiziana, quien acaba de presentar a su novio, el rugbier Joaquín Ezcurra.