Impactante relato de Carmen Barbieri: "Me arranqué dos veces el respirador artificial y me lastimé las cuerdas vocales"

En una camioneta que la llevaba a los estudios donde se graba MasterChef Celebrity, Carmen Barbieri dio su primera nota tras permanecer en coma inducido por una complicación que tuvo por el coronavirus.

“Me acuerdo cuando estaba tan mal que decía ‘tengo que salir de estar por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo’”, confesó la capocómica. También Carmen contó que luego de despertar prefirió no ver el reality de cocina. “Traté de no mirar el programa porque me daba mucha tristeza no poder estar ahí”, contó.

La actriz, emocionada, contó por qué le está costando hablar. “Yo estoy con varios médicos. Sigo disfónica. No podía hablar porque tuve un tubo del respirador artificial que me lo arranqué dos veces, me lastimé las cuerdas vocales y se están reponiendo”, aseguró.

"No sabía si iba a salir, pero la fuerza de leona la puse. La fuerza siempre estaba, pero no sabía si iba a salir. No me imaginé que este virus casi me iba a matar". G-plus

“Todo lo que viví y lo último me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien. Uno se siente bien y se levanta a la mañana, trabaja, pero cuando uno empieza a sentirse mal y a enfermarse, valorás lo que es sentirse bien. Levantarse a la mañana, respirar y que no te duela nada”, reflexionó. “No sabía si iba a salir, pero la fuerza de leona la puse. La fuerza siempre estaba, pero no sabía si iba a salir. No me imaginé que este virus casi me iba a matar”, cerró Carmen Barbieri.