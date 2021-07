El Huevo Acuña y una conmovedora historia detrás de la remera que usó tras la final de la Copa América: era un homenaje a la hija de un amigo tras su muerte

El gol de Ángel de María consagró a la Selección campeona de la Copa América ante Brasil. Súper felices, los jugadores festejaron luciendo la camiseta de su país. Sin embargo, Marcos "El Huevo" Acuña lució una prenda muy diferente.

El futbolista se puso una remera blanca con una mariposa naranja y la palabra "luz". A los usuarios de las redes sociales les llamó mucho la atención y se preguntaron a qué se debía. Hasta ahora, no se sabía cuál era el tierno gesto detrás de esa particular elección. Tampoco, que Luz, en realidad, era un nombre propio.

"El Huevo Acuña fue el único que tenía otra remera, una remera con una mariposa y el nombre Luz. Luz era la hijita del fotógrafo de Racing Fabi de Ciria que falleció hace solo 2 meses", reveló Juan Roleri en Twitter.

"El 4 de mayo perdí a mi hija de 14 años. Y le dije que ella lo iba a ayudar. No me dijo nada pero tuvo esa remera en el banco de suplentes en cada partido por si hacía un gol. Es enorme este pibe. No paro de llorar”, contó Fabián en diálogo con 299 Deportes, muy agradecido con su amigo.

¡Hermosa historia!