El Hotel de los Famosos 2: escandaloso romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi

La convivencia en El Hotel de los Famosos 2 generó un inesperado romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Tony Coggi que generó polémica, según detalló Estefanía Berardi.

"Entró casada por iglesia y civil, pero me enteré que adentro del Hotel se enganchó con otro participante. Esto lo vamos a ver", aseguró la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Luego, Estefi lanzó su teoría sobre el matrimonio de Delfina Gerez Bosco y Fernando Beni, quienes habían dado el sí en agosto de 2017 y al poco tiempo se convirtieron en padres de Genaro: "Yo creo que la relación de Delfina ya no venía bien".

Más sobre este tema Martín Coggi advirtió a El Hotel de los Famosos 2: "Si me provocan el problema será de ellos"

En cuanto a Martín Coggi, el ex de Tamara Bella había bromeado con Ciudad sobre su situación sentimental al decir que estaba "en una muy linda relación con Tony", o sea él mismo.

LA BRONCA DE DELFINA GEREZ BOSCO CON ESTEFANÍA BERARDI

De todas formas, el rumor de que Delfina Gerez Bosco estaba separada de Fernando Beni circulaba hacía tiempo, y fue motivo de bronca de la participante de El Hotel de los Famosos 2 con Estefanía Berardi.

Más sobre este tema Charlotte Caniggia quiere abandonar El Hotel de los Famosos 2, a horas de haber ingresado: "Me parece que esto no es lo mío"

"Yo dije que se había separado, pero me la crucé en un pasillo y ella me frenó y me dijo 'no estoy separada'. Estaba indignada", reveló la panelista.

"Al otro día dije 'quiero aclarar que no está separada' esta persona", concluyó Estefanía Berardi sobre Delfina Gerez Bosco.