Horacio Homs contó cómo quedó su relación con Rodrigo de Paul tras la separación de su hija Camila

Horacio Homs contó en diálogo con Socios del Espectáculo cómo quedó su relación con Rodrigo de Paul después de la escandalosa separación de su hija, Camila, y dejó en claro que no tiene nada en su contra.

“¿Estás distanciado de tu hija?”, le preguntó Rodrigo Lussich y él respondió: “No, jamás voy a estar distanciado de mi hija. Se fue unos días de vacaciones después de tanta exposición mediática y preferí no molestarla, ella cuando sintió ganas me escribió”.

“¿Con Rodrigo cuánto hace que no hablas?”, indagó entonces Adrián Pallares y Horario contó: “No hablé más con él, tuve una conversación hace un mes o un mes y medio pero no hablé más”.

“¿Y qué le dijiste ese día?”, le preguntó el conductor y el padre de Camila contestó: “La última vez hablamos muy bien, no tengo absolutamente nada en contra de Rodrigo, todo lo contrario, son chicos, son cosas que pasan, no tengo nada que recriminarle”.

HORACIO HOMS SE SINCERÓ AL HABLAR CAMILA Y CÓMO LA VE HOY TRAS LA SEPARACIÓN

Horacio Homs se sinceró sobre cómo la ve actualmente a su hija, Camila, tras la separación de Rodrigo de Paul y la polémica con Tini Stoessel.

“La veo muy bien, muy tranquila, toda la familia estamos tranquilos porque realmente a Camila se la ve muy bien”, dijo a los Socios del Espectáculo.