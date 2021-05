Horacio Cabak habló de su tenso cruce con Mariano Iúdica: "No era el momento para que me dé consejos"

Luego de recurrir a la Justicia para preservar su vida personal de las opiniones en los medios, Horacio Cabak regresó a Polémica en el bar y protagonizó un tenso cara a cara con Mariano Iúdica, quien no compartió el proceder de su compañero, en el ámbito legal ni mediático.

"¡Hacé todos los juicios que quieras, pero seguís canchereando!", le dijo Iúdica, sin filtro, a Cabak, en un ida y vuelta que se percibió picante.

Minutos después del incómodo momento televisivo, el notero de Intrusos interceptó a Cabak y le preguntó por el fuerte encontronazo con Mariano, pero Horacio le restó gravedad al tema.

"Me la pasé todo el tiempo escuchando consejos y la ligó Mariano, que es mi amigo, porque me lo dijo en un momento en el que estábamos al aire". G-plus

"Hubo un cruce porque nos queremos. De alguna forma, nos olvidamos de que hay cámaras y hablamos como amigos. La mesa de Polémica es una mesa de amigos. Mariano sentía que como amigo tenía que darme consejos, de lo que tenía que haber hecho, y yo como amigo sentía que no era el momento de darme consejos", justificó el conductor de La Jaula de la Moda.

Luego, Horacio Cabak justificó la reacción visceral de ambos: "Me la pasé todo el tiempo escuchando consejos. Todo el mundo levantando el dedo de lo que tendría que haber hecho y (señalando) como me equivoqué, y la ligó él, que es mi amigo, porque me lo dijo en un momento en el que estábamos al aire".