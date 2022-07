La honestidad de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: "Tenemos semanas donde nos amamos y otras donde no nos queremos ni ver"

Si se trata de familias ensambladas, la que formaron Luciano Castro con Sabrina Rojas con sus respectivas parejas es de las ejemplares dentro del mundo de la farándula. Sin embargo, la actual pareja del Tucu López fue muy sincera.

“¿Es tan real que se llevan tan bien?”, le preguntó Jujuy a la actriz que estaban invitadas a PH Podemos Hablar. “Sí. Nos llevamos bien. Luciano y yo, principalmente, tenemos semanas que nos amamos y tenemos otras que no nos queremos ver”, se sinceró.

“Él su pareja y yo con la mía, nos llevamos muy bien. Lo nuestro ya es hermandad, pero hay semanas mejores y otras que son peores como los hermanos”, comparó, sobre el vínculo que tiene el actor con Flor Vigna.

"La idea como familia no solo vernos en el acto del nene o el cumpleaños de la nena, pero no es fácil. No siempre se da". G-plus

SABRINA ROJAS, SÚPER SINCERA SOBRE SU RELACIÓN CON LUCIANO CASTRO

“La idea como familia no solo vernos en el acto del nene o el cumpleaños de la nena, pero no es fácil. No siempre se da. Somos cuatro los que tenemos que tener armonía y no siempre se da”, admitió.

“Cuando todo se gastó y nadie queda enganchado y podemos rehacer nuestras vidas, es mucho más fácil. Cuando hay un resentimiento es imposible por más que uno pilotee ciertos momentos, pero cuando todo se gastó, fluye. Esa es la clave”, aseveró.

