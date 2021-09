La honestidad brutal de Andy Kusnetzoff cuando el Tucu habló de su relación con Sabrina Rojas: "Me cuestan las parejas cuando se separan"

Medio en chiste, medio en serio, el Tucu López resumió cómo pasó de ser un ignoto locutor a convertirse en un sex symbol, y tapa de revistas por su noviazgo con Sabrina Rojas: "Yo tengo mucha suerte. Básicamente pasa eso". Por eso, Andy Kusnetzoff apeló a la confianza que tiene con el Tucu para expresar su honestidad brutal en solidaridad con Luciano Castro: "Me cuesta cuando las parejas se separan".

"Ellos son felices, cada uno está por su lado. Luciano y Sabrina. No soy amigo de la pareja, pero me cuesta", explicó el conductor de PH sobre los padres de Esperanza y Fausto. En un intento de responder con solemnidad, el actor de Sex estalló a carcajadas por su sarcasmo: "A mí, por suerte, no me cuesta"

Por otra parte, el Tucu López comentó que su arma secreta infalible para seducir a Sabrina Rojas fue la comida afordisíaca que le preparó al inicio del idilio: "De ahí sale el pollo de la pasión. Lo di todo. Pollo, pasión, todo. Jugué la final del mundo".