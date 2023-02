La historia de Santiago del Moro y su pareja: del amor adolescente a 30 años acompañándose

Ubicados en el partido de Carlos Tejedor, del noroeste de la provincia de Buenos Aires y al límite con la provincia de La Pampa, los jóvenes en ese entonces vivían solamente separados por media cuadra. Ella se convirtió en su segunda novia una vez que se conocieron y empezaron a salir.

El conductor de Gran Hermano 2022 nació el 9 de febrero de 1978 aquel distrito. A la vuelta de su casa vivía María José Sánchez, quien se convirtió en su mujer hace tres décadas y tuvieron tres hijas, aunque nunca se casaron.

SANTIAGO DEL MORO ASEGURA QUE MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ES TODO EN SU VIDA

“Yo no podría ser nada si no fuera por ella”, aseguró varias veces Santiago, quien se refugia en la paz y la contención que encuentra cuando llega a su casa, lejos de los medios.

“Ella no mira mucha tele, no está pendiente de las noticias, no se fija en lo que dicen los portales, no le interesa si alguien me critica. Tiene otras prioridades y juntos formamos un equipo que siempre va para adelante. Para ella es más importante el boletín de mis hijas que la primicia más exclusiva”, agregó.