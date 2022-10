La historia real de la serie The Watcher, furor en Netflix.

Este año Netflix lanzó varias series y películas que causaron furor en el mundo. El pasado 13 de octubre, la plataforma de streaming estrenó The Watcher, una serie de misterio creada por Ryan Murphy basada en hechos reales.

DE QUÉ TRATA THE WATCHER, LA SERIE FUROR DE NETFLIX

The Watcher (Vigilante en español) tiene 7 capítulos que cuenta la historia de una familia que compra la casa de sus sueños pero a medida que pasan los días, comienzan a vivir una pesadilla que arruina sus verdaderos planes.

Nora (Naomi Watts) y Dean Brannock (Bobby Cannavale) compran la casa del 657 Boulevard en Nueva Jersey para vivir con sus hijos. Al poco tiempo de mudanza, el matrimonio comienza a recibir una serie de cartas misteriosas por parte de una persona que dice estar vigilando tanto a la casa como a ellos.

A partir de ese momento todos los vecinos se vuelven sospechosos y el matrimonio se propone descubrir quién es este vigilante que los acecha y persigue constantemente.

Este nuevo thriller psicológico que se suma al catálogo de octubre de Netflix está protagonizado por Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall y Luke David Blumm.

LA HISTORIA REAL DE LA SERIE THE WATCHER

The Watcher está basada en hechos reales y tuvo lugar en 2014 cuando María y Derek Broaddus compran una casa en el barrio de Westfield por 1,3 millones de dólares. Con muchas expectativas, la pareja comienza a remodelar la vivienda hasta que reciben una carta con el texto de “Soy The Watcher y he estado controlando esta casa durante las últimas dos décadas”.

Luego de esa misteriosa carta llegaron varias más en donde el Vigilante detallaba el comportamiento de los dueños de la casa. Por este motivo, la pareja decidió vender la casa y demandar a los anteriores propietarios del hogar, quienes no les habían alertado de la situación.

Con mucho miedo, la familia Broaduss recurrió a la policía local para alertar sobre la situación, pero al no recibir mucha ayuda, se ocuparon del misterioso asunto con investigadores privados.

Finalmente, la vendieron en julio de 2019 por 500.000 dólares menos de lo que la habían pagado y hasta el día de hoy, no se sabe quién escribió las cartas.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE THE WATCHER?

El final de la primera temporada de The Watcher deja una pequeña puerta para una segunda parte de la serie de Netflix. Pero hasta el momento, la plataforma no dio indicios de otra entrega.

Los fanáticos ya preguntan si habrá segunda temporada de la serie éxito de Netflix. El final de la primera parte parece indicar que podría continuar. Netflix le agrega un toque de misterio con lo que hace Dean en la última escena.

La casa tiene nuevos habitantes y aún no se conoce la identidad de la persona detrás de las misteriosas casas y esto podría servir como base de una segunda temporada de The Watcher.