El hijo de Rodrigo Noya incomodó al actor al hablar de su exnovia al aire

En Cortá por Lozano estuvo como invitado Rodrigo Noya junto a su hijo Bautista, que al igual que él cuando se hizo conocido en Agrandadytos demostró tener mucha personalidad y desenvolviendo frente a las cámaras. Tal como hacía el actor cuando era solo un nene de pocos años… ¡mandó al frente a su papá con la expareja de él, Belén Di Giorgio!

Bautista se puso a hacer bailar el popular pasito de Shakira en Te felicito, su último hit y una pregunta de Vero desató la honestidad sin filtros del hijo del exparticipante de El Hotel de los Famosos. “¿Te gusta papá? ¿Es divertido papá?”, indagó. “Más o menos”, respondió, picante.

“¿Por qué? ¿Se enoja papá?”, indagó la animadora y el niño soltó muy sincero. “Se enoja con Belén”, lanzó, dejando poniendo en aprietos al actor.

"Me veo en él en estas cosas, que no le da vergüenza nada. Todo el mundo me dice ‘es igual a vos de chiquito’". G-plus

EL HIJO DE RODRIGO NOYA SE DESPACHÓ AL AIRE SOBRE LA EXNOVIA DEL ACTOR

“¿Es tu pareja?”, preguntó por lo bajo la conductora. “Bueno… No, mi ex”, señaló, haciendo que Vero entre en una confusión.

“Ah, con tu mamá. Y bueno, pasa…”, aseguró la animadora, pero Rodrigo aclaró que no estaba hablando de Sofía Sorrenti, con quien tuvo a Bautista, sino a su última pareja. “No, no. Con mi…Nombró a…”, intentó explicar. “¡Ay, tenés tantas!”, lanzó la conductora, divertida.

Reflexivo, después habló sobre el gran parecido que tiene con su hijo. “Me veo en él en estas cosas, que no le da vergüenza nada. Todo el mundo me dice ‘es igual a vos de chiquito’. Pero yo lo veo muy parecido a mi hermana. Mi hermana misma me dice que es igual a mí”, aseveró.