El hijo de Ariel Rodríguez Palacios presentó a su novia Jean, a quien conoció en Francia

Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios, está muy feliz de formar parte de Ariel en su salsa. También, agradecido por su noviazgo con Jean, su pareja a quien conoció en Francia.

El joven de 28 años, que al igual que su papá siente una intensa pasión por la cocina, se enamoró de Jean cuando viajó a Europa para seguir aprendiendo gastronomía.

Hoy por hoy, conviven en Buenos Aires con su mascota, Mingo. Juntos, disfrutan de su día a día en su departamento que queda en la zona norte del conurbano bonaerense.

LA ALEGRÍA DE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS POR TRABAJAR CON SU HIJO

"Estoy agradecido con la vida. Trabajar con Felipe es parte de la vida. Él es un chico fácil que entiende el juego y hasta se divierte con el ida y vuelta...".

"Tenemos, de alguna manera, una muy buena vinculación. Me pasa como a todo padre que capaz organizamos para comer el domingo que me decía que a las 9 de la mañana se iba a levantar y aparecía a las 13:30; si lo esperaba no comía nadie", contó el chef, en diálogo con la revista Para Ti.

¡Familia unida!