El lunes en ShowMatch Hernán Piquín fue señalado por Ángel de Brito y Marcelo Polino de haberse quedado dormido en los cortes del programa, mientras esperaba recibir su puntaje. Ahora el excampeón apuntó al jurado.

“Estaba muy cansado de la gira, saqué la ropa del lavarropas y me acosté a las dos y media de la mañana”, explicó en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs). “Ustedes porque me vieron a mí dormido, pero el resto también estaba así. De hecho he visto productores que venían del control para decir que sonriéramos. Estábamos todos así”, reveló.

Piquín también contó porque cambió de actitud este año en el Súper Bailando y decidió mostrarse más picante: “Te dicen ‘queremos previa’, ‘nos aburrís’, ‘no contestás’ y cuando lo hacés te rompen los hue… porque lo hacés”, lanzó, entre risas.