Hernán Drago, súper sincero sobre su relación con Celeste Muriega: "Tuve una cita hace cuatro meses y después no hubo más"

El romance que no fue de Hernán Drago y Celeste Muriega quedó solo en una cita. Invitado a Arriba argentinos, por videollamada con el noticiero matutino de eltrece, el modelo habló de su relación con la bailarina.

“Es un juego televisivo y yo lo aclaré muchísimo. Estoy soltero, no estuve nunca en pareja con Celeste”, afirmó Hernán. “Hubo una cita hace cuatro meses y después no hubo más. La cita fue ir a tomar unos mates y charlar. Jamás mentí, no tengo nada que ocultar”, dijo el integrante de Bienvenidos a bordo, en donde comenzó a relacionarse con la panelista de La previa de La Academia (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs).

Con mucho humor, contó en el ciclo qué es lo que más le gustaría hacer cuando conozca a alguien que le interese. “Cuando esté, ni quisiera en pareja, pero más o menos estable o intentando algo con alguien lo llevaré a pescar. En tanto no suceda esa situación es porque estoy soltero”, concluyó Hernán Drago, entre risas.