Hernán Drago compartió las fotos de sus paradisíacas vacaciones con sus hijos en México: "Qué feliz me siento"

Mientras el rumor de romance con Verónica Paschiero, talentosa coach de La Academia de ShowMatch (eltrece), crece cada vez más, Hernán Drago disfruta de sus vacaciones con sus hijos.

El modelo, integrante de Bienvenidos a bordo (eltrece), viajó a las bellísimas playas de México con Luca y Lola, los hijos que tiene con su expareja, Bárbara Cudich.

Muy contento por estar viviendo este viaje espectacular con sus chicos, el modelo compartió las fotos más lindas juntos desde Cancún y Tulúm.

EL DULCE MENSAJE DE HERNÁN DRAGO A SUS HIJOS EN VACACIONES

"En el paraíso... Mucha paz, hermoso lugar... Con razón tanta gente me habló tan bien y me lo recomendó tanto, ahora yo lo puedo recomendar tranquilo a quien esté pensado y necesitando descansar; no preocuparse ni ocuparse de nada. Qué feliz me siento de poder estar acá con mis hijos, que si deslizan los van a ver por ahí... Los amo", les dedicó Hernán a sus chicos desde la playa.

LAS FOTOS DE HERNÁN DRAGO Y SUS HIJOS EN VACACIONES

¡Felices vacaciones!