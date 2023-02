La hermosa historia de amor de más de 15 años de de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling

Marcela Kloosterboer es una de las mujeres argentinas más codiciadas del país. La actriz, de 39 años, lleva una larga carrera artística, además de mantener una relación con el ex rugbier Fernando Sieling.

Foto: Twitter

LA HISTORIA DE AMOR DE MARCELA KLOOSTERBOER Y FERNANDO SIELING

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling están juntos desde hace más de 15 años y tienen dos hijos, Juana y Otto. La actriz contó que, luego de haber finalizado su última relación, conoció al ex rugbier en una cena con amigos.

En aquella cena, Sieling le cantó una canción romántica a Marcela mirándola a los ojos. Esa noche logró enamorarla y conquistarla. La actriz comentó que “es muy sencillo, puro, generoso, compañero y seguro de sí mismo. Él me enseña todo el tiempo a tener otra mirada sobre las cosas. Lo bueno de estar a su lado es que me hace bien y saca lo mejor de mí. Nos complementamos como personas y nos acompañamos sin perder nuestra independencia”.

El 7 de noviembre de 2014, Marcela y Fernando se casaron por Civil y una semana después en la Iglesia Santa Teresa del Pilar. En 2016, llegó Juana y en 2019 nació Otto.

Si bien la pareja mantiene un perfil bajo, la actriz usa sus redes sociales para postear imágenes de su vida y sus hijos. En 2020, Kloosterboer escribió que “cuántas cosas vivimos, momentos muy felices y muy malos también, compartiendo la vida. Acompañándonos siempre y manteniendo nuestra individualidad. Y lo mejor de todo, nuestros hijos. Lo escribo y sonrío de pensar en ellos y lo enamorados que nos tienen. Gracias mi amor. Te amo”.

Sobre su relación con Fernando, Marcela aseguró que “con Fer nos llevamos bárbaro. Somos grandes compañeros y disfrutamos compartiendo distintas cosas, como venir a esquiar; es un plan que repetimos desde antes de ponernos de novios y nos encanta”.

Y agregó que de Fernando le encanta “su simpleza”. Fer no tiene Instagram ni le da bola a las redes sociales. Maneja de una manera muy relajada toda la exposición y la histeria que hay alrededor de mi trabajo. Es muy seguro de sí mismo, y eso me lo transmite y me ayuda a bajar a tierra”.

EL DELICADO MOMENTO PARA MARCELA KLOOSTERBOER Y FERNANDO SIELING

En octubre de 2016, Fernando Sieling ingresó en el área de salud mental del Hospital Italiano y permaneció allí durante dos semanas. Según distintas versiones, el rugbier padeció un brote psicótico que terminó en violencia doméstica.

Por aquel entonces, Marina Calabró indicó que “el marido de la actriz tuvo un brote. Ocurrió en su casa y se puso violento, inclusive con Marcela, lo que motivó su internación en el hospital Italiano de esta Capital”

Sin embargo, la actriz se encargó de desmentirlo y comentó que “fue un pico de estrés. Se dijeron disparates… Lo cierto es que no tengo que dar explicaciones de mi vida privada. Preferí apagar la tele, no leer ningún portal y no enterarme de nada. Otras veces me han inventado pavadas, como cuando me involucraron con Luciano Castro. Por eso siempre prefiero no enroscarme en ese tipo de chimentos”.

Otras versiones indicaban que el ex rugbier había consumido ayahuasca. La periodista Sandra Borgui reveló que “extraoficialmente, en el hospital Italiano dejaron trascender que habría consumido ayahuasca. La versión que a mí me llega es que habría consumido y que el efecto le habría generado alteraciones que no pudo controlar”.

LAS VACACIONES “CHILDFREE” DE MARCELA KLOOSTERBOER Y FERNANDO SIELING

En julio de 2018, Marcela y Fernando se fueron de vacaciones al cerro Chapelco y la novedad fue que Juana, su hija, se quedó en Buenos Aires, muy bien cuidada, para así pasar una estadía a solas.

En ese momento, la actriz relató que le costó “un poquito” despegarse de la niña y contó la original manera que utilizó para que entendiera a dónde se iban sus papás.

Marcela confesó que “ella es súper independiente y está acostumbrada a quedarse con otras personas. También fue más fácil porque ya tiene dos años y tres meses y entiende absolutamente todo. Le dije: 'Mamá se va a esquiar a la nieve, como Elsa de Frozen’ Así que ahora, cada vez que la llamo, Juana me pregunta: '¿Y Frozen?'”.

“Con Fer nos llevamos bárbaro. Somos grandes compañeros y disfrutamos compartiendo distintas cosas, como venir a esquiar. Es un plan que repetimos desde antes de ponernos de novios y nos encanta. Esquiamos en equipo: a los dos nos gusta tirarnos por cualquier lado y si uno se queda atrás, el otro le hace aguante. ¿Sabés qué es la montaña para nosotros? Un símbolo de unión”, manifestó Marcela.