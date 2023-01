La hermana de Camila habló de la llamativa relación que mantiene la participante con Alfa: "La conozco y sé que es sólo afinidad"

Luego de la fuerte polémica que despertó la llamativa manera que tienen de vincularse Alfa y Camila en Gran Hermano 2022, Florencia Lattanzio -la hermana de la participante- fue contundente al referirse a este tema que generó todo tipo de repercusiones.

“Lo que tienen es amistad, no creo que sea más que eso, al menos no por parte de Camila. La conozco y sé que no. Ella tiene afinidad con Alfa y como él es una persona mayor también lo escucha, se llevan bastante bien y hablan de autos”, remarcó Florencia en una nota que dio a LAM.

“Cami no está haciendo esto por juego, no creo que esté jugando con Alfa. Se llevan bien y ella es así”, agregó, dejando en claro que la forma de manejarse de la joven es simplemente parte de su personalidad.

"Sé que Camila no siente nada (por Alfa), no siente más que amistad. Lo sé porque soy su gemela". G-plus

“Además, nadie le dio el pie a ella a que sea así con otra persona. Alfa fue el primero que la trató bien desde el momento uno. Sé que Camila no siente nada, no siente más que amistad. Lo sé porque soy su gemela”, cerró la entrevistada, firme.

EL PÍCARO PIROPO DE ARIEL A MARCOS CUANDO SANTIAGO DEL MORO LE PREGUNTÓ SI LE GUSTA ALGUIEN

Luego de instalarse en la casa de Gran Hermano 2022 y conocer a fondo a sus compañeros, Ariel sorprendió al hablar de Marcos, a quien nombró luego de que Santiago del Moro indagara sobre sus sentimientos dentro de la casa.

"¿Estás enamorado de alguien en la casa?", fue la pregunta al hueso que hizo el conductor del reality de Telefe a uno de los últimos concursantes en sumarse al juego junto con Camila, quienes habían ingresado en la etapa del repechaje.

“No, no... Santiago, de Marquitos como no podés... No solo es un amor él sino todo lo que se pone es hermoso”, fue la respuesta de Ariel que dio que hablar entre el grupo y que no pasó desapercibido para Del Moro.

Y cerró, pícaro y entre risas: “Hoy estaba cada vez más prolijo mientras que sostenía los discos (en la prueba semanal). Es estilizado en todo lo que hace. La mejor. Siempre lo estoy jodiendo, pero nos divertimos".