Hay embarazo: se agranda la familia de Jimena Barón porque su hermano Federico va a ser papá por primera vez

A casi 4 meses de comenzar una relación amorosa con Tucu López, Jimena Barón afrontó el rumor de embarazo, que se vio potenciado con su viaje a Tucumán, lugar del que es oriundo el actor de la obra erótica Sex, para conocer a su familia política.

El encargado de echar por tierra la versión de dulce espera de la actriz y cantante fue Ángel de Brito, quien se comunicó con ella por WhatsApp y ella se lo negó con humor. "Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El culo tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", informó el conductor en LAM.

Sin embargo, quien agrandará la familia de la artista es su hermano, el actor Fede Barón, quien va a ser padre por primera vez con Nari Zubieta, joven pastelera que está de siete meses.

"Feliz Navidad", escribió Fede en Instagram, junto a una foto de su novia, luciendo con un vestido rojo su bella pancita maternal. Atenta al posteo de Barón, ella le comentó: "Te amo". Y él reaccionó en la misma sintonía:"Yo más".