Habló la mamá de los nenes que vivieron un momento inolvidable con Dibu Martínez: "Fue impagable"

Emiliano Dibu Martínez pasó de ser el arquero suplente de la Selección Argentina a un integrante indispensable en el armado con el que Lionel Scaloni logró la tercera Copa del Mundo FIFA en diciembre de 2022.

Pero más allá de su desempeño en el campo de juego, Dibu es un verdadero ídolo a nivel personal ya que sabe agradecer el amor de la gente, y en especial de los niños, como ocurrió con dos hermanitos que lo conmovieron, al punto de que se bajó de su automóvil a conocerlos.

Emiliano tuvo un gesto amoroso que Ataiel y Aimará, dos fanáticos del arquero, no se olvidarán por el resto de su vida cuando fue a buscarlos, a firmar sus camisetas e incluso a alzarlos a upa para abrazarlos.

“¿Te puedo dar un abrazo?”, le preguntó Ataiel a Dibu en el encuentro que quedó grabado por su mamá, que habló con TN para relatar cómo vivieron el momento sus hijos. “Sos un ídolo. Sos un capo, un genio. ¡Papi estás con el Dibu! Sos un ser humano excepcional”, se escucha decir a Cinthia en la grabación.

EL DIBU MARTÍNEZ LES DIO UNA SORPRESA A DOS HERMANITOS QUE QUERÍAN CONOCERLOS

“Vele la cara de felicidad al nene es impagable. Es algo que no se explica todavía”, dijo la mujer, en diálogo con Franco Mercuriali, antes de relatar cómo fue la peripecia junto a los pequeños.

“Yo salí de trabajar a las 6 de mañana y me fui a casa a despertarlos. La noche anterior les expliqué que la idea era llevarlos al predio de la AFA a ver si de lejos los podía llegar a ver a los jugadores y que, si no se podía, en otro momento podría ser para que no se pusieran mal”, explicó.

“Llegamos 7.30 y los nenes se pusieron a pelotear en el pasto. Algunos medios les hicieron una nota a los nenes y luego me dijeron que el Dibu vio la nota mientras desayunaba. Nosotros nos quedamos ahí esperando y a las 11 de la mañana la nena empezó a decir que tenía hambre y sed. Nos fuimos a comprarle algo y en el momento en que nos fuimos a comprar, llegó él al predio”, agregó,

“Y cuando llegó con el auto, fue a buscar a la gente de seguridad con la foto que había sacado de la tele y pidió que nos buscaran entre toda la gente, que nos quería ver. Así que vinieron a decirnos que nos acercáramos porque el Dibu quería conocer al nene”, cerró Cinthia mientras las imágenes del feliz encuentro se sucedían.