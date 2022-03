Guillermo Pardini reapareció públicamente y contó que ahora es chofer: "Estoy sobreseído de una causa que me armaron por violencia de género"

En 2017 la vida de Guillermo Pardini cambió cuando una grave denuncia por violencia de género hizo que abandone su trabajo como panelista en Confrontados y en radio Continental y se aleje de los medios. Hoy el periodista trabaja como chofer de una app de transporte y reapareció para contar que fue sobreseído.

“Me armaron una causa de violencia de género con una chica con la que estuve un par de veces. Decían que era mi esposa y no fue así. La Justicia, en vez de trabajar hizo lo más simple. Tenían todas las pruebas, toda la evidencia y solo tenían que leer y no lo hicieron”, contó en Socios del espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece).

“No me considero inocente, soy inocente porque tengo pruebas suficientes y se las puedo mostrar tranquilamente para que saquen sus propias conclusiones”, aseguró, mientras mostraba el fallo de la Justicia. “Estoy sobreseído”, señaló.

"Más allá de lo material y el dinero, lo que uno pierde es el capital que más valora en esta profesión, que es el nombre. Mi apellido familiar está bastardeado por una falsa denuncia". G-plus

GUILLERMO PARDINI HABLÓ DE SU VIDA LEJOS DE LOS MEDIOS

“Desde hace un año y medio estoy trabajando en esta app de transporte. Eso me permite pagar mis cuentas, estar al día y cumplir con todo”, contó al ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, sobre cómo se sostuvo estos años alejado de los medios.

“Me afectó en varios aspectos. Laboral, socialmente y económicamente me destruyó”, aseveró, mientras contaba que desde aquella denuncia decidió no estar más en pareja. “No pude rehacer mi vida. El miedo siempre está”, concluyó.