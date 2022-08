Guillermo Coppola reveló el insólito pedido que le hizo Susana Giménez cuando le dijo que aparecerá en su serie

Guillermo Coppola contó el insólito pedido que le hizo Susana Giménez cuando la contactó telefónicamente para avisarle que su figura aparecerá en la serie que harán sobre su vida.

"Me emociona que hagan una serie de mi vida. Es un regalo, a esta altura de mi vida, que tantas plataformas se hayan interesado en el desarrollo de una serie. Estoy súper agradecido. No a todos les pasa", comenzó diciendo el exrepresentante de futbolistas en Intrusos.

Con información en su poder, Marcela Tauro le retrucó con picardía: "Vos la llamaste a Susana para avisarle que iba a estar en la serie".

Y Coppola no solo asintió, sino que contó la inmediata reacción de la diva: "Sí. Fue la antítesis de lo que hicieron conmigo (en la serie de Maradona), que no me llamaron, que me usaron. ¿Pero sabés lo que le pedí yo a la productora? Que me digan quiénes van a estar. Y me dijeron: 'Susana, Daniel Scioli, Karina Rabolini, Alejandra Paradón...'".

"Agarré el teléfono, y le dije: 'Su, soy Guillote'. Y ella me dijo: '¿Quién va a hacer de mí? ¡Fijate cómo la visten!'". G-plus

"Entonces, yo agarré el teléfono, me tomé el tiempo, y le dije: 'Su, soy Guillote'. Y ella me dijo: '¿Quién va a hacer de mí? ¡Fijate cómo la visten!'", contó Guillermo Coppola, sin filtros.

LA REACCIÓN DE SUSANA AL VER A CHINA SUÁREZ INTERPRETÁNDOLA

En 2018, China Suárez se puso en la piel de Susana Giménez en la miniserie de Sandro, pero a la diva no le gustó su interpretación. Cuatro años después, en Socios del Espectáculo revelaron la filosa frase de la conductora al ver la caracterización de la actriz.

"Susana la sentó a Celeste Cid en su living para felicitarla por su caracterización", dijo Adrián Pallares, luego de ver imágenes de Cid, componiendo a Giménez, en la serie de Monzón.

Luego, contó cuál fue la reacción de Susana al ver el trabajo de Suárez: "A la China le mandó a decir que no le había gustado, que se sintió ridiculizada. Lo que hizo fue una caracterización de Fátima Florez".