Guillermo Coppola habló de la posibilidad de encontrarse con Mavys Álvarez: "Me gustaría conversar y si me tiene que dar un bife, que me lo dé"

Guillermo Coppola hizo referencia a las graves declaraciones de Mavys Álvarez sobre el entorno de Diego Maradona en los que fue involucrado como uno de los principales cómplices. En Los Ángeles de la Mañana transmitieron una parte de la nota que Tv Show Uruguay le hizo al empresario, quien se mostró dispuesto a hablar personalmente con la mujer que estuvo con el Diez a los 16 años.

“Si pudieras decirle algo en este momento, la cámara es para vos y ella te esta escuchando del otro lado”, le consultaron y quien fue el representante de Maradona expresó: “Decirle que tengo entendido que viene a Argentina y que me gustaría conversar. Si me tiene que dar un bife que me lo dé en función de decirme ‘despertate, vos estabas durmiendo’”.

Más sobre este tema Grave acusación de Mavys Álvarez por sus videos íntimos con Maradona: "Los filmaban sus amigos, podría ser Coppola o Ferro Viera"

Así, Coppola se mostró dispuesto a cooperar con Mavys: “Vi una foto en una revista en la que yo estoy abrazado con la madre, con ella, y decir ‘¿Qué paso? ¿Por qué no me golpeaste la cabeza en ese momento y no me dijiste Guille cómo no te das cuenta?’. Si hay algo que me lleve a la justicia porque hay una prueba que indique yo tengo que presentarme, lo voy a hacer sin que me llamen”.