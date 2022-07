Guillermina Valdés le hizo un fuerte reclamo a Yanina Latorre: "Siempre me reprocha"

Este fin de semana Ángel de Brito celebro su cumpleaños en un conocido boliche de Palermo, donde concurrieron por un lado todas sus angelitas históricas, y por el otro sus amigos más queridos, y así Guillermina Valdés aprovechó para hacerle un fuerte reclamo a Yanina Latorre.

Si bien la ex de Marcelo Tinelli aprovechó una entrevista de Alejandro Castelo para recordar que ha tenido sus “cortocircuitos” con Ángel, Yanina la mandó al frente señalando que la abordó en medio del festejo para reprocharle datos sobre su separación del “cabezón”.

"A mí me reprochó todo lo que dije acá, ni bien llegamos", dijo Yanina, mientras Ángel le consultó si se refería a la información que brindó en la ocasión en que dijo que a la modelo no le gustó un viaje que Marcelo hizo junto a sus hijos y que decidió unilateralmente terminar la relación.

YANINA LATORRE REVELÓ EL REPROCHE QUE LE HIZO GUILLERMINA VALDÉS EN MEDIO DE UNA FIESTA

"Yo hablé con Marcelo y dijo cosas. Pero él habló bien. Yo lo dije acá, que se llevaban bien, que el chico, que era todo armónico; por eso, es que yo no es que la critiqué mal. Me llamó la atención, pero como pasó con vos que dijo que empezaron raros el año pasado", dijo la panelista.

“A mí siempre me reprocha las cosas que yo digo. Llo que pasa es que yo soy muy frontal. Ella me cae divino, voy a comer y todo, pero yo la noté muy fría y distante en una nota en la que dijo 'el padre de mis hijos'. Es Marcelo, viviste diez años, decir ‘el padre de tus hijos’ te da como que hay una distancia”, agregó la panelista.

Yanina negó que haya dado la información por motivos personales. "Es como me pegó el día cuando la vi, le dije que no era nada grave, que estaba con la peor de las ondas. Me dijo 'sos tremenda, ariana, pero se me fue el enojo'. Tenés doble problema”, cerró Latorre.