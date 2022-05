Guillermina Valdés dijo qué hará cuando Marcelo Tinelli estrene Canta conmigo ahora: "Seguro voy a llevar a Lolo"

Tras su separación de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés se mostró sola en un evento, donde aseguró que sigue unida al conductor, aunque ya no vivan juntos.

En Implacables, Guillermina afirmó que su relación actual con Marcelo es “separada como pareja, unida para siempre por un hijo”, y especuló con una posible reconciliación.

“No se sabe, pero uno tiene que vivir el presente, (…) y les tengo que agradecer a los medios porque han tratado el tema con mucho respeto y como realmente es”, señaló.

Más sobre este tema Guillermina Valdés habló de su vínculo con Marcelo Tinelli tras la separación: "Lolo es nuestro espacio en común"

GUILLERMINA VALDÉS Y UN ANUNCIO SOBRE EL DÍA EN QUE MARCELO TINELLI DEBUTE CON SU NUEVO CICLO

“Somos dos personas que en un momento se separaron, pero a la vez se quieren, se respetan y no hay que buscar ni terceros ni conflictos”, agregó Guillermina, a lo que el cronista Diego Bouvet le consultó si va a ser parte del jurado de cien personas de Canta conmigo ahora.

“No, pero lo voy a acompañar (a Marcelo). Seguro lo voy a llevar a Lolo el primer día, lo voy a abrazar a Marce y le voy a desear lo mejor porque se lo merece porque es un tipazo, es un gran hombre”, señaló la modelo.

“Se merece todo lo bueno que le espera, que será pronto y yo sé que así va a ser”, dijo, augurándole un gran éxito al nuevo formato de su ex; y explicó que tiene su propio proyecto en mente. “Quiero conducir un programa de TV así que les aviso a los productores, que alguno me va a llamar”, cerró la ex de Marcelo Tinelli.