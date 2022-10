Guillermina Valdés dijo que no le gustan los hombres que se tiñen: "Fue un palito para Tinelli"

Este domingo, Guillermina Valdés visitó Almorzando con Juana donde contó, entre otras cosas, qué es lo que no le gusta de un hombre, y en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) Pampita aseguró que le dirigió un picante palito a Marcelo Tinelli.

En el ciclo de Carmen Barbieri, Pampito le pidió a la conductora que escuche detenidamente las declaraciones de Guillermina para sacar sus propias conclusiones. En el video, se vio como Charly Alberti ponderaba el cuidado que los miembros de The Rolling Stones tienen a la hora de salir al escenario.

“A mí en lo personal, me parece mucho más atractivo un hombre que no se hace absolutamente nada. No sé, me pasa eso”, dijo Valdés, en referencia a los muchos retoques que ostentan Mick Jagger y compañía.

PAMPITO, MUY PICANTE SOBRE LOS COMENTARIOS QUE HIZO GUILLERMINA VALDÉS SOBRE LO QUE LE GUSTA DE LOS HOMBRES

“Guillermina está mucho más delgada. ¡Qué bella es esa mujer! ¿Por quién lo dijo?, atinó a decir Carmen al ver el video, aunque su panelista fue por más. “Para mí por Marcelo”, le contestó Lola Bezerra, que reemplaza a Estefi Berardi por estos días.

“¿Marcelo se hizo algo en la cara?”, preguntó Carmen, haciéndose la distraída. “No sé en la cara, pero el pelo se lo tiño. Tenía canas y ahora no tiene más. Está azabache. Igual, yo no lo juzgo a Tinelli, la que lo juzga es Guillermina”, le respondió Pampito.

“No dijo el nombre”, acotó Carmen y Lola le contestó: “Y se le nota la cara como más rellenita, como se si se hubiera puesto bótox”. “Me dio risa el palito de Guillermina, (que dijo) ‘Me gustan los hombres que no se hacen nada y los hombres con canitas’. Y el otro está teñido, que se viste de pendejo. Para mí no da puntadas sin hilo ninguno de estos”, cerró Pampito a pura risa.