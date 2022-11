Guillermina Valdés compartió una foto de su hermana e impactó con su inmenso parecido.

Guillermina Valdés compartió orgullosa una foto de su hermana, Lucía Valdés, luciendo unos antojos de su marca. Imagen que no pasó desapercibida para sus seguidores.

La expareja de Marcelo Tinelli, que desde que se separó está enfocada en sus hijos y en sus empresas tanto de zapatos como de productos para la piel, tildó de "bomba" a la joven.

Guille compartió a través de sus stories de Instagram una foto de "Luci" luciendo una de sus gafas, de perfil, y sorprendió por lo muchísimo que se parecen físicamente.

"Lo bomba que es mi hermana", comentó Guille que, a diferencia de ella, que es morocha, sigue luciendo su cabello rubio dorado.

MARCELO TINELLI HABLÓ DE GUILLERMINA VALDÉS EN CANTA CONMIGO AHORA

“Guau. Debes ser una Escorpio luna en Géminis me parece. Me parezco a mi ex”, dijo Marcelo, en referencia a la costumbre de Guillermina de hablar de los astros donde tiene oportunidad. “Ni la pegué, estoy tirando cualquiera”, agregó.

“Me mató que hablaras de tu ex en televisión, qué valor”, le señaló Kei. “Mi ex hablaba siempre de los signos. Yo no entiendo y tiré ahora Escorpio en Géminis, nada que ver”, se arrepintió Marcelo.

“Pero soy de Virgo, estoy un poco loca”, le retrucó Kei, y Marcelo le dijo: “¿Las escorpianas son locas? No, ni idea, dije Escorpio porque me parece un carácter fuerte”.

“Ey, admítanlo”, le reclamó la participante a todos los presentes. “A mí ni me mires porque no tengo idea de qué admitir porque no conozco”, cerró el conductor antes de presentar a Gonzalo Cáceres, el rival de Kei.