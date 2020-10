Grovee Armada editó nuevo disco tras 10 años de descanso

Tom Findlay y Andy Cato se soltaron e invocaron influencias que incluyen LCD Soundsystem, Soulwax, Caribou y Tame Impala. se soltaron e invocaron influencias que incluyen

"Edge of the Horizon" presenta una alineación estelar de colaboradores invitados y vocalistas que dan vida a las producciones de Tom y Andy. El padrino del sonido"garage” inglés, Todd Edwards, canta el resplandeciente himno ítalo-disco "Lover 4 Nowa”. También aparecen en el álbum el ícono de la música house de Chicago Paris Brightledge y Nick Littlemore (Empire Of The Sun, Pnau) quien canta el himno de este gran regreso "Get Out on the Dancefloor".

"Cuando estamos en el estudio, lo hacemos de una manera súper intensa, pero es una risa. Es como si el resto del mundo se cerrara y nosotros dos hiciéramos realidad nuestras ideas. Es divertido y siempre lo ha sido. Lo fundamental es que nos gusta pasar tiempo juntos y hacer música”, resumió Cato.

(Télam)