Grego Rosello dio detalles de la fallida experiencia de hacer un trío: "Nunca la pasé tan mal en mi vida"

A más de dos años de separarse de la modelo Stephanie Demner, Grego Rosello no volvió a oficializar ningún romance ante la prensa y transita su vida privada lejos de las cámaras.

Sin embargo, su participación en Divina Comida, el programa de Telefe, lo llevó a contar una intimidad sexual. En el juego de adivinar qué famoso de los comensales dijo determinada frase, Coco Sily sacó un papelito y leyó: "Hice un trío y me salió mal".

"Estaba en el boliche y vinieron dos pibas. Nunca la pasé tan mal en mi vida. Yo no banco con una, ¿querés que me la banque con dos? Fue una exigencia tremenda". G-plus

Rápidamente el instagramer se hizo cargo de esa experiencia fallida y dio detalles. "Esto me pasó a mí. Estaba en el boliche, vinieron dos pibas y yo dije 'este es el sueño del pibe'. Nunca la pasé tan mal en mi vida. Yo no banco con una, ¿querés que me la banque con dos? Fue una exigencia tremenda, me empecé a poner nervioso y nada funcionó. En un momento, una de las dos se puso la 5 de (Javier) Mascherano y se hizo cargo de todo y zafé por eso, porque hay una cosa como patriarcal de que el hombre tiene que decir que sí a todo y si no estás a la altura, baby, bajate", relató Rosello, sin pudor de contar su pésimo trío.