Granata contó que quiso adoptar a la bebé de la nena violada en Jujuy: "Con mi marido queríamos intentarlo"

El caso de la nena de 12 años, que fue violada por su vecino en Jujuy y le negaron el aborto, aduciendo que la gestación era avanzada (al tiempo que fue demorada la intervención por el mismo Estado burocrático), generó polémica y acrecentó la brecha entre los que están a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

A la menor le practicaron una cesárea (la vida de la gestante estaba en riesgo) y la recién nacida, a la que grupos pro-vida bautizaron Esperanza, falleció a los pocos días. Afectada por la situación y ferviente opositora a la legalización del aborto en la Argentina, Amalia Granata brindó una nota telefónica a Gente opinando, el programa que conduce el Pollo Álvarez en Net, y confesó que tuvo la intención de adoptar a la beba, junto a su marido Leonardo Squarzon.

"Cuando nació la beba, con Leo lo hablamos y dijimos que ojalá pudiese ser parte de nuestra familia. Me pasaron el contacto de una jueza para que me explique el procedimiento de la adopción". G-plus

"No quiero entrar en polémica, que si la ley, no la ley, que la Constitución. Hoy, por lo menos, no tengo ganas, porque estoy triste. Y voy a contar algo muy personal, ayer (martes) me llamó un amigo de Jujuy, me pasa el contacto de una jueza de Jujuy, porque con mi marido íbamos a ir a anotarnos para formar parte de esa lista de espera para adoptar a Esperanza y a la noche me desayuné con esto. Me siento muy mal, perdón”, dijo Amalia, con la voz quebrada por la angustia.

Luego, agregó: "Cuando nació la beba lo hablamos y dijimos que ojalá pudiese ser parte de nuestra familia. Averiguamos en Jujuy, me pasaron el contacto de una jueza de Jujuy para que me explique el procedimiento, porque nunca había intentado hacer una adopción, y la tenía que llamar. Igual me dijeron que ‘no te ilusiones porque vas a estar en una lista de espera y siempre tiene prioridad una familia del lugar, con otras circunstancias’. Nosotros queríamos intentarlo, pero a la noche me entere de esta noticia”.