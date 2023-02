Gran Hermano: la picante burla de Alfa a Romina luego de que Julieta Poggio no la salvara de la placa

Cada vez más lejos de Romina Uhrig, Walter "Alfa" Santiago no perdió la oportunidad de burlarse con extremo sarcasmo de la exdiputada en Gran Hermano.

¿El contexto? Alfa se le rio en la cara a Romina porque Julieta Poggio, su amiga adentro del reality, no la sacó de la placa de nominados y su continuidad en el reality de Telefe quedó en manos de la gente.

"No sabía. No sabía que me iba a dejar en placa", le dijo Walter a Romina, imitando su tono de voz y simulando estar afectado por la actitud de Julieta.

Acto seguido, Alfa remató su filosa chicana con una risa irónica y burlona: "Bienvenida a Gran Hermano 2023".

ROMINA LE CORTÓ EL ROSTRO A JULIETA TRAS DEJARLA EN PLACA

La sorpresiva decisión de Julieta Poggio de no salvar de la placa de nominados a Romina Uhrig puso en jaque su amistad en Gran Hermano.

Minutos después de que Julieta sacara de placa a Camila Lattanzio, Poggio fue a buscar a Romina para hablar y le cortó el rostro con contundencia.

"Pensé que la iba a salvar a Romina. Pensé que iba a ser totalmente diferente. ¡No lo puedo creer!", le dijo Camila a Alfa, festejando no estar nominada, a pocos metros de Julieta y Romina.

Preocupada por su accionar, Poggio le dijo a Uhrig: "¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo". Lo que no esperó la modelo fue que le cortaría el rostro.

"Estoy cocinando ahora, Juli. Después de que termine de cocinar", le contestó la exdiputada a la modelo, quien se quedó parada a su lado, muy seria. "Bueno", le respondió Julieta, visiblemente apenada.