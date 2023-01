Gran Hermano: Juliana Díaz reaccionó indignada tras la eliminación de Maxi Giudici

Una cámara exclusiva de Telefe registró la reacción de Juliana Díaz, en el momento exacto en el que Santiago del Moro anunció que su novio, Maxi Giudici, era el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022.

"Quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es Maxi", dijo el conductor del reality, mientras la cara de Juliana se transformaba de la bronca.

Más sobre este tema Thiago rompió en llanto al hablar en Gran Hermano de su difícil historia de vida

"¡¿Qué?! No, boluda. ¿Qué? ¡No puede ser!", expresó la ex participante, indignada y al borde del llanto.

"¡¿Qué?! No, boluda. ¿Qué? ¡No puede ser!", dijo Juliana, indignada y al borde del llanto. G-plus

Maxi perdió el mano a mano telefónico con Ariel Ansaldo, con el 52,02% de los votos. Antes de conocer el resultado final, Maxi manifestó su deseo de seguir en el programa.

"Más allá de cualquier premio material, el premio que más me gustaría recibir es el de saber que la gente me quiere y me apoya por lo que fui, por lo que soy. Realmente espero eso, para poder seguir disfrutando de este sueño y seguir adelante", expuso Maxi Giudici, sin éxito.

Más sobre este tema Durísimos cuestionamientos a Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 al hablar de sus perros

LOS PARTICIANTES QUE SIGUEN EN JUEGO EN GRAN HERMANO 2022

Con la salida de Maxi, son 10 los participantes que continúan en el reality de Telefé.

Quienes siguen en carrera son: Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Walter "Alfa" Santiago, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Agustín Guardis, Romina Uhrig, Ariel, Camila y Lucila "La Tora".