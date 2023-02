Gran Hermano: el grito del exterior con el que Camila se enteró que Julieta Poggio la fulminó y su tenso cara a cara

Un drone y un grito con un megáfono puso en alerta a Camila Lattanzio sobre la silenciosa fulminante que le hizo Julieta Poggio en Gran Hermano 2022.

"Camila, Julieta te hizo la fulminante", le comunicaron a Camila desde el exterior, casualmente, cuando ella estaba en el jardín.

Más sobre este tema La angustia de Julieta Poggio por la eliminación de Daniela Celis de Gran Hermano: "Te voy a extrañar todos los días"

Al tanto de lo ocurrido, Poggio enfrentó la incómoda situación, fue por su compañera y le pidió tener una charla privada.

"Cami, ¿vamos a hablar un toque?", le dijo Julieta. Lattanzio accedió y ambas tuvieron un incómodo cara a cara en el living.

"Cami, yo sabía que muchos iban a ir contra vos. También por mí y por Dani. Entonces hice esta jugada, y no me salió", dijo Julieta. G-plus

JULIETA POGGIO LE EXPLICÓ A CAMILA LATTANZIO POR QUÉ LA FULMINÓ EN GRAN HERMANO

Julieta: -Ahora vos podés creer lo que quieras, de todo lo que gritan, pero yo sabía que muchos iban a ir contra vos, que te iban a dar dos puntos...

Camila: -Sí, yo también lo sabía...

Julieta: -El resto de los puntos iban a ir para mí y para Dani. Entonces, antes de darme por vencida y que las dos vayamos a placa, dije: "Voy a hacer una jugada: la saco a Cami de placa y tienen que ser muchas más las coincidencias para que caigamos las dos". Me salió mal. También me podía haber salido bien.

"Yo dije 'la saco a Cami de placa y tienen que ser muchas más las coincidencias para que caigamos Dani y yo'", explicó Poggio. G-plus

Camila: -Igual, Ju, no me molesta.

Julieta: -No, ya sé, pero cuando lo veas vas a ver que lo hice por eso, y por eso no tengo el culo sucio en decírtelo. Fue una jugada. Hay jugadas que pueden salir bien, y hay jugadas que pueden salir mal.

Camila: -Antes de la fulminante, yo pensé que una de ustedes iba a ir a placa. Y después de la fulminante creí que era para que las dos estén en placa.

Julieta: -Claro, pero yo lo vi totalmente al revés.

"Ju, no me molesta. Pero si no hacías la fulminante, había chance de que vaya una sola a placa", le respondió Camila. G-plus

Camila: -No pasa nada. Pero si no hacías la fulminante, había chance de que vaya una sola (a placa).

Julieta: -Me la rebusqué más. Y sí, después de hablar con otras personas y ver otros puntos de vista, me la rebusqué más. Pero yo estaba convencida de que íbamos a caer las dos.

Camila: -Yo tenía miedo de caer entre dos hombres...

Más sobre este tema Comunicado rojo en Gran Hermano 2022: Santiago del Moro anunció un drástico cambio de reglas

Julieta: -Puede ser que me la rebusqué más... Hice esa jugada e igual quedamos.

Camila: -Era obvio que yo iba a caer en placa, que Romi no me iba a salvar...

Julieta: -Por eso. Yo dije: "Si se amplían los votos, quizás no caemos por pocos puntos". Capaz me la rebusqué más y capaz no caía. Pero bueno... Fue una jugada que no salió.

Camila: -Está perfecto, Ju. Gracias por venir a decírmelo.