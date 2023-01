Gran Hermano: Fernanda Iglesias dijo que Romina aumentó su capital en un 400 por ciento cuando fue diputada

Fernanda Iglesias reveló cuánto aumentó su capital Romina Uhrig, de Gran Hermano 2022, en su paso por la gestión pública.

“Yo tengo la declaración jurada de bienes. Ella arranca con un patrimonio de 800 mil pesos y sale de la gestión pública con un patrimonio de casi 4 millones”, dijo en LAM.

Entonces, la panelista dio detalles sobre el incremento del patrimonio de la exdiputada: “Aumentó 400 por ciento su capital”.

Cabe recordar que Romina estuvo entre el 2019 y el 2021 como diputada nacional por el Frente de Todos y hoy es una de participantes del reality de Telefé.

Más sobre este tema Fulminante frase de Coti sobre Romina en Gran Hermano 2022: "Es millonaria y no está por las hijas"

ROMINA NO AGUANTÓ EL DESAFÍO DEL AUTO EN GRAN HERMANO

Romina fue la primera en abandonar el desafío del auto en Gran Hermano tras pasar seis horas de pie: “Es insoportable, no se puede. No me daban más las piernas”.

"Se me está hinchando toda la vena. No me voy a hacer mierda. Los chicos están muy cansados, además hace mucho calor”, dijo la participante cansada.