Gran Hermano le deslizó a Romina que sería finalista y las redes acusaron al ciclo de fraude

Romina de Gran Hermano le dijo a su compañera Julieta que Big Brother le dijo en el confesionario que ella sería una de las finalistas del programa.

“Me dijo que no piense en eso. Me preguntó si no me tenía fe”, aseguró Romi, luego de dar a entender que le habrían avisado que el domingo no se irá de la casa.

Ante esta situación, los televidentes apuntaron en Twitter contra la producción de Telefe acusándola de fraude.

FUERTES MENSAJES EN REDES SOCIALES POR LO QUE BIG BROTHER LE HABRÍA DICHO A ROMINA

Luego de que Romi contara la información que la voz de la casa le habría dado, se cortó la transmisión en Pluto TV.

Muy enojados, así reaccionaron los usuarios de Twitter, que desconfían de la producción del programa por los picantes dichos de Romi.