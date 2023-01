Gran Hermano 2022: el tremendo sincericidio de Julieta Poggio a Daniela sobre su romance con Thiago

Sin filtros y mirándola a la cara, Julieta Poggio descolocó a Daniela Celis con su opinión sobre el romance que vivió con Thiago Medina, a menos de dos días de que el joven de González Catán fuera eliminado del reality.

"No es de forra, pero no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron", le dijo Julieta a Daniela, en el mano a mano íntimo que tuvieron en el cuarto.

JULIETA LE PREGUNTÓ A DANIEL SI ESTÁ ENAMORADA DE THIAGO

Daniela (con una foto de Thiago en la mano): -Thigui, mi amor…

Julieta: -¿De verdad estás enamorada?

Daniela: -Acá adentro, en la casa de Gran Hermano, siento que sí.

Julieta: -No, Dani, eso no es una respuesta.

Daniela: -¡Si!

Julieta: -No podés estar enamorada en un lugar y en otro no. Cuando estás enamorada es un sentimiento que lo sentís donde sea y es tan fuerte que no tenés dudas.

Daniela: -Yo siento que sí, entonces.

Julieta: -Bueno, entonces, eso decime...

Daniela: -¿Te digo lo que siento? Siento que me muero de ganas de encontrarme con él afuera y ver qué siento realmente. Eso siento.

Julieta: -No es de forra, pero no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron.

Daniela: -Lo quiero conocer afuera. Me muero de ganas de conocerlo. Eso es lo que te puedo decir.

DANIELA SE QUEBRÓ EN EL CONFESIONARIO AL HABLAR DE THIAGO

Al día siguiente de que Thiago fuera eliminado de Gran Hermano 2022, Daniela sintió su ausencia y se quebró en el confesionario al hablar del participante con el que vivió un intenso romance, lleno de idas y vueltas.

"Estoy dolorida por la partida. Siento que estoy enamorada”, expuso Celis, al borde del llanto.

Y continuó: "Cuando volvió no pensé en estar con Thiago, quería separar el corazón del juego. Por eso cuando me sentaba en este sillón jugaba, pero me encontré con un Thiago diferente. O quizás sea la casa".