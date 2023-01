Gran Hermano 2022: Thiago contó por primera vez por qué no salvó a Daniela de la placa de nominados y eligió al Conejo

Recién salido de la casa de Gran Hermano 2022, Thiago Medina fue a El Debate y contó por primera vez por qué no sacó de placa a su novia, Daniela Celis, cuando tuvo el beneficio, y salvó a Alexis "el Conejo" Quiroga.

"Cuando se fue lloré por ella. Pero no me sentía culpable", dijo el participante, tras ser fuertemente criticado por el público por su jugada en el reality.

Acto seguido, Thiago explicó su elección: "No la salvé porque sentía que se iba a quedar. Y que, si no lo salvaba al Cone, se iba. A ella le veía muy fuerte, pero me equivoqué".

Tras dicho accionar, Daniela continuó en la placa de nominadas y fue eliminada de Gran Hermano. Días después, el repechaje le dio la oportunidad a la joven de volver a la casa y de "vengarse" de Thiago.

THIAGO REVELÓ SI SE ENAMORÓ DE DANIELA EN GRAN HERMANO 2022

Fuera de juego, Thiago también habló de sus sentimientos hacia Daniela, con quien vivió una intensa historia de amor, llena de idas y vueltas, en la casa más famosa del país.

"Yo le decía que vayamos tranqui, porque íbamos muy rápido. También le dije que me aburría si estábamos todos los días juntos. Pero todo eso fue lo que me había gustado", afirmó el participante.

Y Costa le retrucó, al hueso: "¿Te enamoraste?". Con contundencia, Thiago contestó: "Sí, me re gusta. Una banda...".