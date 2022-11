Gran Hermano 2022: Maxi se quiere despegar de Juliana desde que quedó nominada

Juliana “Tini” Díaz (31) y Maxi Giudici (35) se han convertido en la primera pareja en formalizar en Gran Hermano 2022, y pese a que ya han tenido una crisis –en la que él alegó “toxicidad” de parte de ella-, las cosas se recompusieron, al menos hasta este miércoles, cuando ella fue nominada.

Santiago del Moro anunció este miércoles a los cuatro participantes que quedaron nominados en primera instancia, y los que más votos tuvieron, pese a no creerlo cuando se lo dijeron, fueron Juliana (9), Nacho (8), Cata (6), Agustín (4) y Romina (4).

Pese a su incredulidad, la participante aceptó de buen grado que estos pueden ser sus últimos cuatro días en la casa, por lo que se reunió a hablar con Maxi. El participante le había pedido reunirse con ella en el cuarto de las chicas, pero cuando Juliana esperaba un poco de consuelo, encontró todo lo contrario.

MAXI SORPRENDIÓ A JULIANA CON UNA PROPUESTA IMPENSADA

“Estoy enojado conmigo porque salto por cualquier cosa, me enojo, me preocupo por cosas que no me tengo que preocupar”, le dijo Maxi a Juliana, que intuyó por dónde venía la cosa y le respondió que “Quizás no está preparado para estar en pareja”.

“Eso es lo que te estoy diciendo... es lo que me está pasando... No es nada en contra tuyo”, atinó a defenderse Maxi. “¿No estás feliz de haberme conocido? ¿No creés que puedo ser el amor de tu vida?”, le preguntó ella.

“Sí, obvio... Si hasta hice una promesa para que te quedes. Imaginate”, agregó él. “Esperaba que me digas que sí”, agregó ella en referencia a la pregunta sin contestar que dejó el cordobés.

“Bueno, pero estoy enojado por otra cosa...”, se defendió Maxi. “Me decías te amo”, le reprochó ella, y entonces él le respondió: “Es que cuando estamos bien, es lo que siento”, antes de que alguien entrara al cuarto e interrumpiera el intercambio.