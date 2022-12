Gran Hermano 2022: Martina hizo repudiables declaraciones contra Flor de la Ve

Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano 2022, hizo repudiables declaraciones en contra de Flor de la Ve en una entrevista con El show de Ulises Jaitt.

“¿Cómo considerás a Flor de la Ve?”, le preguntó el conductor del programa radial en medio de una y vuelta de preguntas sobre la diversidad de género.

A lo que la joven respondió: “Flor de la Ve es un hombre que le gustan los hombres. ¿Se siente mujer, algo así, ahora, no? ¿Cómo se llama lo que es Flor de la Ve?”.

“¿Es una trans?”, agregó la exparticipante del reality show y Ulises Jaitt comentó: “Mujer hay que considerarla, porque es lo que siente, cómo se autopercibe”.

“¿La tratarías de mujer?”, insistió en Radio XLFM y Martina contestó: “Sí, que le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.

“Pero aclarabas que biológicamente era un hombre”, le recordó Ulises y la joven cerró: “Sí, biológicamente por lo que siento yo sí, pero si después ella hizo los cambios que se hizo y se siente mujer, se la trata como mujer”.

MARTINA DE GRAN HERMANO 2022 CONTÓ QUÉ PARTICIPANTE LE GUSTABA

Después de quedar eliminada de la casa de Gran Hermano, Martina Stewart Usher contó en A la Barbarossa qué participante le gustaba.

“Lo extraño bastante a Nachito. Me gustaba. Los dos histeriqueábamos. No sé por qué no chapamos. Tengo que volver a entrar para chapármelo. O entro yo o que salga él”, confesó.