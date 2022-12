Gran Hermano 2022: el llanto desconsolado de Conejo tras su pelea con Coti

En medio de complots, reingresos y nominaciones, los participantes de Gran Hermano 2022 no tienen respiro: sobre todo Alexis “Conejo” Quiroga (29) y Coti Romero (20), que volvieron a protagonizar una pelea que terminó con el amargo llanto del joven.

En la gala del reingreso en la que los participantes debían votar cuál de los eliminados podía volver, Alexis, que había obtenido el rol de líder tras la competencia, tuvo que elegir entre Daniela y Juliana, las novias de sus amigos Thiago y Maxi.

Mientras decidía a cuál de sus amigos devolverle a su pareja, Conejo protagonizó un duro cruce con la correntina por celos, y contra lo que podía esperarse, no fue por las dos participantes que esperaban su voto sino por Romina, enemiga declarada de Coti.

Todo comenzó porque Alexis tuvo una charla con la exdiputada en la que reveló datos de su vida privada, algo que despertó la ira de Romero, que más tarde se enteró de que su pareja quería dormir solo, sin su compañía. "Hacelo todo solo ahora", le espetó.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Alexis le hizo un fuerte reproche a Coti por su cercanía a Marcos

CONEJO Y COTI DISCUTIERON POR CELOS Y SE SEPARARON

No contenta con eso, Coti comenzó a darle celos a Conejo con Marcos, el posible “tercero en discordia” de la relación. “No hace falta que me lo cuentes, porque yo me doy cuenta de cómo sos. Asimismo, te sigo eligiendo”, le dijo él en otro cruce.

Las discusiones continuaron cuando la correntina encaró a Alexis en el jardín de la casa de Gran Hermano y le expresó cuán celosa la ponía su cercanía con Romina. “La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”, el dijo.

“No me molesta, me parece una pelot...”, le dijo Alexis. "Bueno, está bien... si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola", le contestó ella, que amagó con quitarse la cadenita que le regaló su pareja.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: las redes castigaron a Coti con un apodo escandaloso

Desesperado, el Conejo le dio un ultimátum: "Vení o entonces dame la cadenita", le dijo. "No seas tan ridícula. No contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelo... de mier...”, le gritó él cuando ella dio la mediovuelta y se fue sola caminando.

En sus publicaciones de Twitter, el host digital Diego Poggi publicó una grabación de Conejo llorando amargamente producto de estas discusiones que lo afectaron profundamente.