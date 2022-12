Gran Hermano 2022: Juliana cruzó a la hermana de Maxi y le respondió sus críticas

Juliana, la última eliminada de Gran Hermano 2022, salió de la casa, habló de su relación con Maxi y de los fuertes dichos de la hermana de él, Daniela, que se mostró en desacuerdo con el romance y hasta votó en su contra para que quedara afuera del programa.

"La noté obviamente como resguardando a su hermano, con ganas de que su hermano cumpla su sueño y llegue lejos. Yo creo que como familia y a mi familia también le pasó un poco, les parece lindo por un lado que estemos en pareja, pero por otro quieren que uno juegue y aproveche el momento. Yo siento que a su hermana le debe pasar un poco eso", contó en diálogo con PrimiciasYa.

Además, desmintió a Daniela, quien aseguró que el romance de Maxi con Juliana era parte de su estrategia. "Maxi se enganchó mucho conmigo y por ahí en las últimas semanas nos aislamos un poco del grupo, entiendo que piensen que no estamos aprovechando del todo para jugar. De hecho, Maxi me lo ha recriminado mucho a eso y hasta me he sentido culpable; después me di cuenta de que no es así, que los dos elegimos estar así como estábamos", cerró Juli, contundente.

JULIANA DE GRAN HERMANO ADMITIÓ SI LAS DECLARACIONES DE DANIELA, LA HERMANA DE MAXI, LE DOLIERON

La exparticipante de GH 2022 contó si escuchar a Daniela afirmando que su partida le dará "oxígeno" a su hermano, le dolió.

"Las declaraciones de la hermana no me las tomé a modo personal, entendí que como familia ellos quieren que avance en el juego y le vaya lo mejor posible. De mi parte todo bien, me lo tomé bien y espero que cuando nos veamos esté todo bien", concluyó.