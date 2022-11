Gran Hermano 2022: Juan confesó que vive gracias a la ayuda económica de su hijo que vive en España

Luego de convertirse en el último eliminado de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito pasó por Corta por Lozano donde abrió su corazón y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hablar de su difícil historia de vida.

Indagado por Vero Lozano sobre cómo fue su presentación para entrar al reality de Telefe, Juan se confesó al aire: “Conté mi historia de vida. Que tengo 42 años y tenía la ilusión de cambiar mi vida”, comenzó diciendo.

“Que la pasé mucho tiempo mal y que quería tener la posibilidad que nunca tuve de estar bien económicamente, de ayudar a mis hijos. Hoy, mi hijo (Juan Cruz, vive en España) tiene 24 años y me ayuda él a mí. Yo estoy de pie gracias a él”, agregó con la voz quebrada.

Por último, el exhermanito dejó fluir sus emociones y compartió las sensaciones que le recorrieron por el cuerpo al contar detalles de su vida familiar: “Soy un llorón. Es por el tema de mi hijo que me llega”, cerró.

FUERTE CRUCE DE LUCILA Y AGUSTÍN EN GRAN HERMANO

De a poco el clima entre los participantes de Gran Hermano 2022 va tomando temperatura a medida que pasan los días. Y ahora, después de vivirse una nueva gala de nominación, Agustín Guardis y Lucila “La Tora” Villar protagonizaron un tremendo cruce entre sus compañeros.

“Me siento con mucha confianza. Ya probé la placa y voy entendiendo cómo es el juego acá adentro”, había dicho Agustín, quien se encuentra en placa junto a Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito, en el Confesionario.

Sin embargo, en medio de una comida con el resto del grupo, el joven lanzó una frase que no pasó desapercibida: “De a uno los voy sacando, ¿viste?”, expresó, después de que en otra gala se quedara después de que el público decidiera sacar a Tomás Holder.

Lejos de pasar por alto su comentario, Lucila recogió el guante y le respondió, sin filtro: “Rey, pero escuchame, a vos la gente no te sacó pero porque Tomi tenía heaters, no porque te banquen a vos. ¿Entendés? A vos también te encanta armar embrollo diciendo que las pibas bardeamos a los hombres y te querés matar porque nadie está con vos, vos no sos grupo de nadie. ¡Y te querés morir, pedazo de careta!”.