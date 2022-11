Gran Hermano 2022: Estefi Berardi fue letal con Thiago por el tremendo beso que le dio a Daniela

Estefi Berardi fue letal en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) con Thiago Medina por el beso que le dio a Daniela Celis en Gran Hermano.

"Ganó Thiago la prueba del líder de la semana y para festejar se chapó a Daniela… está para Only Fans este chape", contó y comentó Pampito.

Entonces, la panelista opinó picantísima: "Fue un chape horrible, bruto. No me gusta que me chapen así, parece un chape de quincianero que nunca chapó en su vida".

LA REACCIÓN DE CARMEN BARBIERI AL CHAPE DE THIAGO Y DANIELA DE GRAN HERMANO

Carmen Barbieri reaccionó sorprendida y encantada con el chape de Thiago Medina y Daniela Celis de Gran Hermano tras ganas la prueba semanal.

"Estoy con un calor… ese beso… a mí me gusta así bruto", expresó sincera la conductora de Mañanísima.