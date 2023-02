Gran Hermano 2022: aseguran que Marcos Ginocchio y Camila Lattanzio están “cada día más cerca”

A medida que se van yendo más y más participantes de Gran Hermano 2022, los restantes deben reforzar sus vínculos los unos con los otros para no quedarse aislados, y en esta nueva sintonía Camila Lattanzio estaría más cerca de Marcos Ginocchio, según señaló Santiago del Moro.

La participante, que ingresó a mediados de diciembre a la casa, se asoció a Walter “Alfa” Santiago aprovechando su enorme popularidad, pero nunca dejó de mostrar su admiración por el salteño, aunque este solo la alejó de su lado… hasta ahora.

“En la kermese, jugaban a los patitos, a la pelotita, a todo. Y, obviamente, a Marcos le gusta mucho todo lo lúdico, el tema del juego, y con la pelotita se prende; y ella atrás de él. Se fue Agustín y llegó Camila a la vida de Marcos adentro de la casa”, dijo Del Moro.

MARCOS Y CAMILA, CADA DÍA MÁS CERCA EN LA CASA DE GRAN HERMANO: COMPARTEN JUEGOS Y CHARLAS

Con un video musicalizado con el tema Close to you de The Carpenters, la producción mostró a Camila viviendo un verdadero sueño hecho realidad cerca de Marcos en la kermese, aunque las imágenes la ubicaron en una charla más personal junto al salteño en el dormitorio.

“Esta semana fue entretenida”, le dijo ella. “Si, esta semana fue buena. Perritos…”, le contestó él con su estilo lacónico, mientras ella se preguntaba cuál sería el menú de la noche, entre fideos o arroz, dado el bajo presupuesto que tuvieron para ir al mercado.

“Lo importante es tratar de pensar positivo, todo el tiempo. Tratar de no enfocarse en las cosas que te pueden hacer mal”, agregó Marcos, Mientras Camila le reconocía que tuvo un ataque de melancolía porque extrañaba a su familia.