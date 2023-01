Gran Hermano 2022: Ariel, Agustín, La Tora y Daniela son los nominados de esta semana

Luego de que Maxi se convierta en el último eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Ariel, Agustín, Lucila (más conocida como La Tora) y Daniela

son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Romina y Marcos son los líderes de la casa (derecho que obtuvieron después un tremendo desafío de equilibrio, fuerza y concentración), y tendrán la oportunidad de salvar a uno de los hermanitos de la placa.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?

Más sobre este tema Gran Hermano: Santiago del Moro reveló qué participante hizo la nominación espontánea y a quiénes votó

DESCONSOLADO LLANTO DE CAMILA EN GRAN HERMANO

Luego de quedar envuelta en una polémica por la llamativa relación que mantiene con Alfa en Gran Hermano, Camila no pudo evitar quebrar en llanto en el confesionario después de tener una intensa conversación con Romina, Julieta, Daniela y La Tora.

“No me gusta cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, que hablan mal de mí, que me contestan mal”, comenzó diciendo la participante, visiblemente angustiada.

“Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento libre ni para darle un abrazo a nadie”, agregó, con el dolor aún latente por la partida de su padre y las críticas que recibió por cómo se maneja con Alfa dentro de la casa.

"NO ME GUSTA CÓMO ME TRATAN ACÁ ADENTRO. ME HACEN SENTIR MAL TODO EL TIEMPO, A LA MAÑANA, A LA TARDE, QUE HABLAN MAL DE MÍ, QUE ME CONTESTAN MAL". G-plus