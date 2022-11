Gran Hermano 2022: Alfa volvió a discutir con Coti y disparó frases polémicas

La tensión entre alter “Alfa” Santiago (60) y Constanza “Coti” Romero (20) sigue en aumento tras la cruenta discusión que vivieron en las últimas horas luego de que la joven le escondiera su ropa.

La broma de Coti no terminó nada bien, y por eso ambos terminaron a los gritos en medio de la casa hasta que el empresario decidió ir hasta el placard de la correntina a tomar sus pañuelos con la intención de “prenderlos fuego”, según sus propias palabras.

“A mí, esas boludeces, no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie, no le toqué el placard a nadie. Te estoy hablando en serio. Voy, agarro tu ropa y te la tiro a la basura”, dijo Alfa. Coti no se quedó atrás y le respondió: “Vos empezaste, Alfa. La con… de tu madre te voy a hacer. Bancatela”, le dijo, furiosa.

EL NUEVO CRUCE DE ALFA Y COTI EN LA PREVIA A LA PRUEBA SEMANAL

Este jueves por la mañana, Gran Hermano alertó a los participantes que debían comenzar la prueba semanal, por lo que todos debieron aislarse en una habitación a la espera de la orden de empezar.

“¡Ay, es muy temprano para estar hablando! Yo sé que vos te levantás a las 6 de la mañana, pero ¿no te parece muy temprano para hablar?”, dijo Coti, molesta por la intensidad de la charla de los presentes, en especial de Alfa, que reaccionó de la peor manera.

“Habló todo el mundo, la c.... del mono, ¿y ye molesta que hable yo?”, le dijo el restaurador de autos, a lo que la participante le dijo: “¿Por qué no te callás un ratito?”. En ese momento, alguien del grupo imita su tono de voz, mientras se escucha a Alfa llamarla claramente “paraguaya”.

“Dejate de joder con eso de los paraguayos, por favor te pido ¿eh?”, le reprochó Coti, dando a entender que esto ya ha ocurrido antes, mientras Alfa se limitaba a reír.