Gran Hermano 2022: Alfa hizo un comentario desubicado sobre Marcos y Julieta lo repudió

Un nuevo comentario de Walter "Alfa" Santiago causó indignación dentro de Gran Hermano 2022 cuando susurró con supuesta certeza que "Marcos es gay", y fue Julieta Poggio quien lo repudió al instante.

"No. Ni ahí. ¿Por qué decís?", lo cruzó la compañera del salteño.

Casi al mismo tiempo, Romina Uhrig coincidió con la teoría de Alfa: "Sí, puede ser".

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Julieta respondió si tiene ganas de chapar y las cámaras apuntaron a Marcos

Enfática, Julieta Poggio insistió en su defensa de Marcos Ginocchio frente a Alfa: "A mí no me parece. Posta, no me parece".

ALFA TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA AGUSTÍN GUARDIS EN GRAN HERMANO 2022

En esa misma charla, Alfa también hizo foco de sus desafortunadas especulaciones en Agustín Guardis, quien a su juicio "tiene problemitas".

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Alfa rechazó la bandera argentina y Coti lo cruzó fuerte

"El otro día lo agarré mirando en el tender las bombachas", contó.

De nuevo, Julieta Poggio cuestionó a Walter "Alfa" Santiago por sus observaciones sobre sus competidores, aunque se horrorizó por la forma en que el chismoso imitaba a Agustín Guardis: "Pará, Alfa. No me gusta. Ay, no, qué asco".